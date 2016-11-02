«الياسمين الأحمر» فيلم قصير عن معاناة أطفال سورية جراء الحرب الإرهابية

تدور أحداث الفيلم الروائي القصير “الياسمين الأحمر” تأليف واخراج سلطان حمد الذي عرض اليوم على مسرح الدراما في دار الأسد للثقافة والفنون ضمن فعاليات احتفالية يوم وزارة الثقافة، حول معاناة الأطفال السوريين من الحرب الإرهابية التي تتعرض لها سورية.

ويسلط الفيلم الضوء على ما ترتكبه التنظيمات الإرهابية من جرائم وحشية بحق الاطفال وصمت العالم وجميع المؤسسات المعنية بحقوق الطفل حيال ما تعانيه هذه الشريحة من جرائم ومجازر واستغلال وحرمان.

وأوضح مخرج العمل أن فكرة الفيلم نتجت من واقع الحياة اليومية في سورية في ظل الحرب التي تتعرض لها، وهو عبارة عن رسائل من الاطفال السوريين عن معاناتهم إلى العالم أجمع.

وبين حمد أن أبطال الفيلم هم خمسة أطفال أكبرهم في السادسة من العمر اضافة إلى مشاركة من الفنان القدير مظهر الحكيم الذي يجسد دور العجوز كرمز لعجز الكبار عن رد الاذى والقتل عن الصغار.

ورأى حسن حناوي رئيس دائرة التمثيليات في إذاعة دمشق، أن عنوان الفيلم يعكس الجرائم التي يتعرض لها الشعب السوري والتي اكتسى نتيجتها زهر الياسمين الدمشقي باللون الأحمر.

وأشار حناوي إلى أن الآثار الاجتماعية السلبية للحرب تتطلب بذل المزيد من الجهود لمعالجة تلك الآثار والحد منها ومن تأثيرها على نفسية الاطفال السوريين، مؤكداً دور الإعلام في صناعة مواد إعلامية ترقى لحقيقة ما يجري في سورية وتكشف فظائع الإرهاب، إضافة إلى تخصيص مساحات أوسع لإنتاج برامج تعنى بالأطفال.

وقدم بعد ذلك ومضات درامية بعنوان “ارفعوا أيديكم عن سورية” تضمنت 10 أفلام قصيرة تصور آثار الهجمة الإرهابية على سورية وهي من انتاج الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون مديرية الإعلام الخارجي.

ولعب دور بطولة فيلم الياسمين الاحمر الأطفال “القيصر والايسر وياسمين ومؤمنة وتهاني حمد” وضيف الشرف الفنان مظهر الحكيم.