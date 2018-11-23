اليغري يرشح رونالدو للكرة الذهبية

يعتقد مدرب يوفنتوس ماسيمليانو أليغري أن رونالدو يستحق الفوز بالكرة الذهبية عقب تقارير إعلامية أشارت إلى أن البرتغالي لن يكون ضمن القائمة النهائية المختصرة للجائزة لأول مرة منذ2010.

وفاز الدولي البرتغالي بالجائزة، التي تقدمها مجلة فرانس فوتبول الفرنسية وتمنحها سنويا لأفضل لاعب في العالم، 5 مرات وحل في المركز الثاني مثلها منذ عام 2007.

وذكرت وسائل إعلام إيطالية وفرنسية أن القائمة المختصرة المكونة من ثلاثة مرشحين للجائزة ستضم كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان ولوكا مودريتش لاعب وسط ريال مدريد وزميله الفرنسي رفائيل فاران، وسيتم إعلان الفائز في حفل بالعاصمة الفرنسية باريس في الثالث من ديسمبر المقبل.

وقال أليغري عن رونالدو: إنه يؤدي بشكل رائع وتدرب جيدا . كما قلت من قبل عدة مرات إنه يستحق الفوز بالكرة الذهبية لما قدمه طوال العام، ونفى أليغري ما يتردد بشأن معاناة فريقه من أزمة إصابات في وسط الملعب قبل زيارة سبال في الدوري يوم السبت، ويغيب سامي خضيرة وإيمري تشان عن الفريق للإصابة لكن غيابهما لا يقلق المدرب كثيرا.

وأضاف أليغري: سنخوض المباريات بما لدينا من لاعبين، ماتودي عاد لأنه كان بحاجة للراحة عدة أيام. لدينا ميراليم بيانيتش ورودريغو بنتانكور، سنجد حلا بما لدينا من لاعبين. لسنا في حالة طوارئ.

وأكد أليغري أن ماتيا بيرين سيبدأ المباراة في حراسة المرمى وسيقود رونالدو الهجوم إلى جوار ماريو مانزوكيتش، ومن المحتمل أن يحصل الأرجنتيني باولو ديبالا على راحة بعد عودته للفريق يوم الخميس بعد المشاركة مع منتخب بلاده لكن مدرب يوفنتوس سعيد بتطور مهاجمه الذي سجل هدفه الأول مع الأرجنتين أمام المكسيك يوم الثلاثاء الماضي.

وقال أليغري: إنها خطوة للأمام بالنسبة له، إنه يتطور باستمرار حيث بدأ العام الحالي بشكل جيد للغاية ويمر بحالة بدنية وذهنية رائعة. لا يجب أن يتوقف تطوره لكن هذا يعتمد على مدى رغبته في تحقيق ذلك.

ويتصدر يوفنتوس المسابقة بفارق 6 نقاط عن نابولي صاحب المركز الثاني في الترتيب ولا يزال يحافظ على سجله دون خسارة هذا الموسم حيث حقق 11 انتصارا وتعادلا واحدا في 12 مباراة بينما يحتل سبال المركز 15 برصيد 13 نقطة.