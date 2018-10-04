اليمنيون يتظاهرون ضد تحالف العدوان السعودي

خرج المتظاهرون اليمنيون اليوم في مدينة تعز احتجاجاً على الحصار والاجراءات التي يفرضها العدوان السعودي الاماراتي في مناطقهم والتي زادت من عمق الازمة الاقتصادية في البلاد، فيما امتنع التجار من بيع المواد الغذائية تنفيذا للعصيان المدني.

التظاهرات انطلقت شرارتها في عدن وانتقلت الى تعز وعدة مدن اخرى في الجنوب، بسبب التدهور الشديد في الوضع المعيشي جراء الحصار الذي يفرضه العدوان على اليمنيين.

المحاولات السعودية لتهدئة الحراك ضدها في مناطق سيطرتها باليمن باءت جميعها بالفشل، فيما واجه اليمنيون اعلان الرياض الاخير عن تقديم منحة مالية بمبلغ زهيد للبنك المركزي اليمني بالسخرية، كون الرياض هي المسؤولة الرئيسة عن تدهور العملة وارتفاع الاسعار، ومنحتها الزهيدة هذه لا تغير شيء في واقع الانهيار الاقتصادي، الذي يهدد حياة الملايين.