اليمن.. إحراق قافلة عسكرية سعودية في الجوف ومقتل 7 جنود

وجه الجيش اليمني واللجان الشعبية اليوم ضربة قاصمة إلى قافلة عسكرية لقوات العدوان السعودي في منطقة صبرين بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف، ما أدى إلى إحراقها ومقتل سبعة عناصر.

كما قضى الجيش اليمني على 3 جنود سعوديين وأحرق مخزن أسلحة تابع للجيش السعودي في موقع الضبرة في نجران ، واستهدف أيضا تجمعات ومواقع عسكرية سعودية في موقعي الكرس والمستحدث، محققًا إصابات مباشرة، بالإضافة إلى إغتنامه آلية عسكرية سعودية بعد المعارك التي دارت في قرية الغاوية في الخوبة.

وفي نجران، أكد مصدر عسكري أن وحدات من الجيش اليمني واللجان الشعبية أحرقت مخزن أسلحة سعودي في موقع المخروق، كما أعطبت آلية عسكرية سعودية في موقع الهجلة، فيما تم إحراق طاقم عسكري سعودي في مثلث علب.

وفي منطقة النشيف بمديرية نهم في محافظة صنعاء، قصفت مدفعية الجيش اليمني واللجان الشعبية اليوم تجمعات لقوات العدوان السعودي، محققة إصابات مؤكدة في

فوفهم.

هذا وإستهدف الجيش اليمني واللجان الشعبية تجمعات لقوات العدوان السعودي في معسكر صحن الجن وتبة المطار بمديرية صرواح في مأرب بصلية من صواريخ الكاتيوشا، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.