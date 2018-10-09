اليمن.. إسقاط 3 طائرات تجسسية للعدوان

أفاد مصدر عسكري يمني بانكسار زحف واسع لمرتزقة العدوان قبالة منفذ علب بعسير، مسنوداً بغطاء جوي مكثف، وتمشيط بصواريخ الكاتيوشا والمدفعية، أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.

وفي جيزان سيطرت قوات الجيش واللجان الشعبية على برجي “إم بي سي” و”الربعة” وعدد من القرى، بعملية نوعية أسفرت عن مصرع وإصابة عدد كبير من المرتزقة واغتنام عتاد عسكري وتدمير ثلاث دبابات أبرامز وخمس آليات وإعطاب أربع رشاشات عيار 50 .

الجيش واللجان نفذوا عملية هجومية باتجاه جنوب جبل النار نتج عنها مقتل وجرح العشرات من المرتزقة، واستعادة عدد من المواقع، إضافة لإسقاط ثلاث طائرات تجسسية في منطقة وادي جارة بالقطاع نفسه.

المصدر أشار إلى انكسار زحف للمرتزقة غرب الدريهمي وإعطاب مدرعة وآلية عسكرية تابعة لهم بتفجير، وأخرى بصاروخ موجه، فضلا عن تدمير آلية عسكرية وسقوط قتلى وجرحى باستهداف مدفعي على تحصينات المرتزقة غرب التحيتا.