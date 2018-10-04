اليمن.. استهداف بصاروخ باليستي تجمعات لمرتزقة النظام السعودي

أطلق الجيش واللجان الشعبية اليمنية اليوم، صاروخ باليستي على تجمعات لآليات مرتزقة النظام السعودي في الساحل الغربي.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية سبأ عن مصدر عسكري قوله إن “الصاروخ الباليستي قصير المدى أصاب هدفه بدقة موقعا خسائر جسيمة بصفوف المرتزقة وعتادهم”.

واستهدف الجيش اليمنى واللجان الشعبية أمس بأربعة صواريخ من طراز زلزال1 تجمعات مرتزقة النظام السعودي في منفذ علب في عسير وكبدوهم خسائر فادحة.

بدوره قال مصدر أمني في العاصمة صنعاء إن “طيران العدوان السعودي شن غارة صباح اليوم على جبل النهدين جنوب العاصمة واستهدف بغارة ثانية معسكر الحفا”.