اليمن..اصابة عشرة أشخاص جراء غارات العدوان السعودي

أصيب نحو عشرة يمنيين اليوم بينهم أطفال عندما استهدف طيران العدوان السعودي عددا من المحافظات اليمنية.

ونقلت وكالة “سبأ نت” عن مصدر عسكري قوله: “إن طيران العدوان شن في محافظة صعدة سبع غارات على مزرعة مواطن في منطقة بني معاذ بمديرية سحار ما أدى إلى سقوط عدد من الجرحى بينهم أطفال كما شن غارة على منطقة آل علي بمديرية رازح الحدودية.

وأضاف المصدر: إن أربعة يمنيين أصيبوا إثر استهداف طيران العدوان سيارة مواطن في مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة.

كما شن طيران العدوان 16 غارة على مديريتي مستبأ وحرض بمحافظة حجة في حين استهدف بغارة سد الوهبية بمحافظة البيضاء ما أدى إلى ألحاق أضرار كبيرة فيه.

وأشار المصدر إلى تدمير منزل بقصف صاروخي استهدف منطقة غافرة بمديرية الظاهر فيما استهدف قصف صاروخي ومدفعي مكثف مزارع ومنازل اليمنيين المدنيين في مديريتي باقم ومنبه الحدوديتين.