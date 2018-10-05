اليمن..الآلاف يحتشدون احتجاجا على استمرار العدوان السعودي

احتشد آلاف اليمنيين اليوم في ساحة باب اليمن بالعاصمة صنعاء احتجاجا على استمرار عدوان التحالف الذي يقوده النظام السعودي على اليمن والنتائج الكارثية له في المجالات كافة.

وجدد المشاركون في المسيرة التي نظمت تحت شعار “ثورة ضد تحالف الإجرام والتجويع” التنديد بالحرب الاقتصادية التي يشنها تحالف العدوان السعودي على اليمن من خلال الإجرام والتجويع وضرب الاقتصاد والعملة الوطنية واتخاذ العديد من الطرق لإخضاع أبناء الشعب اليمني وذلك بعد فشل عدوانه على اليمن مطالبين في الوقت نفسه المجتمع الدولي بالوقوف في وجه هذا التحالف وردعه عن جرائمه بحق الشعب اليمني ومحاسبته عليها.

وأكد المشاركون أن قوى العدوان ستنهزم وتفشل في حربها الاقتصادية على اليمن كما فشلت في عدوانها خلال الفترة الماضية داعين جميع أبناء الشعب اليمني إلى مقاومة هذا التحالف الإجرامي.

وقال رئيس اللجنة الثورية العليا في اليمن محمد علي الحوثي خلال مشاركته في المسيرة “إن خروج اليمنيين اليوم هو لمواجهة الطغيان الاقتصادي والعسكري” مؤكدا أن الشعب اليمني مستعد لمواجهة الطغيان والحرب الاقتصادية عبر الأجيال وسينتصر في النهاية على أعدائه.

وفي مدينة صعدة احتشد أيضا آلاف اليمنيين منددين بالحرب الاقتصادية التي يشنها تحالف العدوان السعودي بموازاة الحرب العسكرية على الشعب اليمني.

وأشارت الكلمات التي ألقيت خلال المسيرة إلى مظلومية الشعب اليمني الذي يتعرض لعدوان سعودي غاشم.

وكان آلاف اليمنيين تظاهروا أمس في مدينة تعز احتجاجا على عدوان التحالف السعودي واستمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد.