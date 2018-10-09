اليمن..الجيش يحبط زحفاً لمرتزقة العدوان السعودي قبالة نجران

أحبط الجيش واللجان الشعبية اليمنية اليوم زحفاً لمرتزقة العدوان السعودي قبالة نجران ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد كبير منهم.

ونقل موقع المسيرة نت عن مصدر عسكري يمني قوله: إن عدداً من مرتزقة العدوان قتلوا وأصيب آخرون خلال صد محاولة تقدم لهم على تبة غازي قبالة نجران.

وأشار المصدر إلى أن العشرات من المرتزقة سقطوا بين قتيل ومصاب خلال عمليتين هجوميتين للجيش واللجان الشعبية بالساحل الغربي ومحافظة تعز وخلال استهداف مدفعية الجيش واللجان تجمعاتهم في منطقة النحرين بمديرية نهم.

يشار إلى أن مرتزقة العدوان السعودي يحاولون تحقيق تقدم ميداني في مختلف جبهات القتال مع الجيش اليمني دون أي جدوى متكبدين خسائر بشرية ومادية جسيمة.

وكان الجيش اليمنى واللجان الشعبية ألحقوا أمس خسائر فادحة بقوات نظام بني سعود بعد سيطرتهم على عدد من القرى والمواقع في جيزان.