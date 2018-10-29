اليمن..الجيش يسقط طائرة لقوات العدوان السعودي

أسقطت الدفاعات الجوية للجيش واللجان الشعبية اليمنية اليوم طائرة لقوات النظام السعودي في الساحل الغربي لليمن.

وأفاد مصدر عسكري يمني للمسيرة نت بأن “الدفاعات الجوية أسقطت طائرة تجسس كبيرة لقوى العدوان شمال شرق الدريهمي بالساحل الغربي”.

وكانت الدفاعات اليمنية أسقطت أول أمس طائرة تجسس للنظام السعودي بوادي جارة في قطاع جيزان إلى ذلك استهدفت مدفعية الجيش واللجان الشعبية تجمعات جنود ومرتزقة العدوان السعودي في محافظة مأرب.

وأوضح مصدر عسكري يمني أن “قوة الإسناد المدفعي التابعة للجيش واللجان الشعبية استهدفت تجمعات لمنافقي العدوان في جبهة الضيق بمديرية صرواح محققة إصابات مباشرة”.

كما قتل وأصيب عدد من مرتزقة العدوان السعودي اليوم خلال عمليات عسكرية للجيش اليمني بجبهات الساحل الغربي وتعز والبيضاء وحجة.