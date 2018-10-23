اليمن.. الجيش يسيطر على مواقع لمرتزقة العدوان

نفذ الجيش اليمني واللجان الشعبية عمليات هجومية واسعة من عدة محاور على مواقع لقوات ومرتزقة العدوان السعودي، جنوبي كيلو16 في الساحل الغربي لليمن، انتهت بالسيطرة الكاملة على مواقعهم ودحرهم منها.

المتحدث باسم الجيش اليمني العميد يحيى سريع صرح بأن العمليات خلفت عددا كبيرا من القتلى والجرحى في صفوف المرتزقة، وانتهت بتدمير أكثر من 14 آلية وتسع مدرعات عسكرية، واغتنام كمية كبيرة من العتاد العسكري تضم ذخائر وأسلحة متوسطة.

وأوضح بأن العمليات بدأت بتمشيط وقصف مدفعي وصاروخي مكثف، استهدف مواقع وتجمعات العدوان، تلتها عملية تسلل نوعية لوحدة الهندسة التي زرعت ألغاما ومتفجرات ضخمة وسط تجمعات المرتزقة وآلياتهم، ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد كبير منهم وتدمير عدد من آلياتهم ومدرعاتهم.

كما أضاف بأن أعقب ذلك هجوم واسع للجيش واللجان الشعبية، من ثلاثة محاور، بتوقيت واحد، في ثلاجة المخلافي وما جاورها، وفي شرق وغرب أحواش البقر وقرية المسناء، ما أربك قوات العدوان وأدى لانهيارهم وسقوط العديد من القتلى في صفوفهم.