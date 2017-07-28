اليمن.. الجيش يكبد مرتزقة آل سعود خسائر كبيرة

ذكرت وكالة الأنباء اليمنية سبأ أن طيران بني سعود واصل عدوانه على الشعب اليمني مستهدفا ممتلكاتهم وبنيتهم التحتية ومنشآتهم الخدمية خلال ال 24 ساعة الماضية في عددا من المناطق في محافظات صنعاء وصعدة ومأرب بغارات جوية.

وفي غضون ذلك كبد الجيش اليمني واللجان الشعبية نظام بني سعود ومرتزقته خسائر فادحة في الأرواح والعتاد خلال الساعات الماضية.

وأشار مصدر عسكري يمني إلى أن عددا من مرتزقة بني سعود قتلوا وأصيبوا في هجوم للجيش واللجان الشعبية على التبة البيضاء وسلاطح بمحاذاة نجران كما استهدفت مدفعية الجيش تجمعات المرتزقة في التبة الرملية قبالة منفذ الخضراء وتجمعات لآلياتهم في رقابة السديس محققة إصابات مباشرة.

إلى ذلك قتل وأصيب عدد من مرتزقة بني سعود في عمليات للجيش اليمني واللجان في محافظات البيضاء ومأرب والجوف.