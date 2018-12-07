اليمن..تحالف العدوان السعودي يواصل اعتداءاته على المدنيين وممتلكاتهم

قال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع إن “طيران تحالف العدوان السعودي واصل اعتداءاته على اليمنيين وممتلكاتهم وأراضيهم على الرغم من المشاورات التي ترعاها الامم المتحدة في السويد لحل الأزمة في البلاد” موضحا أن العدوان ومرتزقته شنوا خلال الساعات الماضية 19 غارة بالتزامن مع قصف مدفعي وصاروخي كثيف في محاولة جديدة لعرقلة محادثات السلام.

وأضاف سريع إن “طيران تحالف العدوان استهدف مناطق رازح وباقم والملاحيط بمحافظة صعدة بـ /13/غارة كما شن أربع غارات على مناطق قبالة نجران وغارتين على منطقة نهم ما ادى الى استشهاد وجرح عدد من المدنيين اليمنيين وتدمير بعض الممتلكات العامة والخاصة”.

وأوضح سريع أن مرتزقة العدوان كثفوا من قصفهم المدفعي والصاروخي على الأحياء السكنية في الدريهمي والتحيتا وعدد من الأحياء السكنية بمدينة الحديدة ما أدى إلى وقوع أضرار كبيرة بمنازل وممتلكات المدنيين مشيرا إلى أن مرتزقة العدوان واصلوا زحوفهم باتجاه مواقع الجيش واللجان الشعبية اليمنية في جبهة نهم بالتزامن مع قصف كثيف.

وأكد سريع أن وحدات الجيش واللجان الشعبية صدت الزحوف وكبدت تحالف العدوان ومرتزقته خسائر كبيرة بالارواح والعتاد مشيرا في هذا الإطار إلى وصول عشرات الجثث من قتلى المرتزقة و 25 جريحا إلى مستشفيات مأرب في حين لا تزال عشرات الجثث في المناطق التي حاول العدوان الزحف إليها بجبهة نهم.

وفي جبهة قانية بالبيضاء أوضح المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية أن مرتزقة تحالف العدوان حاولوا التسلل باتجاه تبتي مطهر والزبيري وتم إفشال التسلل مؤكدا مصرع وإصابة 14 مرتزقا أثناء دخولهم في حقل ألغام لافتا إلى أن الجيش واللجان الشعبية صدوا زحفا لمرتزقة العدوان على جبل الصافية بالملاحيط وأوقعوا عددا من المرتزقة قتلى وجرحى وتمكنوا من إسقاط طائرة استطلاع.

وبدأت فى السويد أمس محادثات بين الأطراف اليمنية لحل الأزمة برعاية الأمم المتحدة اعتبرها مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث فرصة “شديدة الأهمية” إلا أن العدوان السعودي واصل جرائمه أمس وارتكب مجزرة جديدة أدت إلى مقتل ثلاث نساء يمنيات وإصابة عدد من اليمنيين جراء قصف بوارجه محافظة الحديدة غرب اليمن.

وفي وقت سابق اليوم شن طيران العدوان السعودي غارات على محافظتي صعدة والحديدة اليمنية ملحقاً أضراراً مادية بممتلكات المواطنين.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن مصدر أمني بصعدة قوله إن طيران العدوان السعودي شن أربع غارات على منطقة معين بمديرية رازح خلفت أضراراً بالغة في ممتلكات المواطنين .

وفي محافظة الحديدة قال مصدر محلي إن العدوان شن ثلاث غارات جوية مستهدفاً مديرية التحيتا بالمحافظة.

ويواصل النظام السعودي عدوانه بحق الشعب اليمني منذ آذار عام 2015 ما تسبب بمقتل وإصابة عشرات الآلاف من المدنيين وبدمار وخراب هائلين في البنية التحتية لليمن إضافة إلى انتشار المجاعة والأوبئة وخاصة الكوليرا.