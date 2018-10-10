اليمن.. تدمير زورق حربي لقوات العدوان قبالة سواحل حجة

فجرت القوات البحرية التابعة للجيش اليمني واللجان الشعبية اليوم زورقا حربيا لقوات العدوان السعودي قبالة ساحل ميدي شمال غرب محافظة حجة اليمنية.

وأكد مصدر في القوات البحرية لموقع المسيرة نت اليمني مقتل جميع من كان على متن الزورق.

وتأتي هذه العملية بعد عشرة أيام من العملية النوعية التي نفذتها القوات البحرية اليمنية في ميناء جيزان جنوب غرب السعودية ودمرت خلالها عددا من زوارق حرس الحدود السعودي التي كانت راسية في الميناء.

من جهة أخرى واصل طيران العدوان السعودي عدوانه على المحافظات اليمنية ونفذ خلال الساعات الـ 24 الماضية عدة غارات على محافظتي صعدة والحديدة.