اليمن..تدمير عشرات الآليات لمرتزقة العدوان السعودي في حجة

تصدت وحدات من الجيش اليمني واللجان الشعبية اليوم لزحف لمرتزقة العدوان السعودي في محافظة حجة وتمكنوا من تدمير أكثر من 15 مدرعة وآلية عسكرية لهم.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” عن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع قوله:”إن قوات الجيش اليمني واللجان تمكنوا اليوم من إفشال هجوم واسع لمرتزقة العدو في جبهة حيران بحجة وتدمير أكثر من 15 مدرعة وآلية عسكرية” مشيراً إلى أن أكثر من 200 من الغزاة والمرتزقة قتلوا وأصيبوا بينهم متزعمون.

وفي عملية نوعية أخرى للجيش اليمني واللجان الشعبية قتل عدد من مرتزقة العدوان السعودي وأصيب آخرون بعملية نوعية مباغتة استهدفت مواقعهم في الساحل الغربي لليمن.

وأوضح مصدر عسكري أن قوات الجيش واللجان الشعبية نفذوا عملية مباغتة استهدفت مواقع المرتزقة جنوب شرق حيس ما أدى لوقوع خسائر بشرية في صفوفهم.

وكان عدد من جنود ومرتزقة النظام السعودى قتلوا في وقت سابق اليوم بعد أن دمر الجيش اليمني واللجان الشعبية آليتين عسكريتين كانوا على متنهما قبالة نجران.