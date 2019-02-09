اليمن..تصعيد هستيري لقوى العدوان في مدينة الحديدة

أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن قوات النظام السعودي ومرتزقته يواصلون خروقاتهم المكثفة لوقف إطلاق النار فيالحديدة بشكل هستيري حيث استهدفوا الأحياء السكنية ومزارع ومنازل المواطنين ومواقع القوات المسلحة بأكثر من 574 خرقا خلال الـ 72ساعة الماضية.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية سبأ عن العميد سريع قوله “إن خروقات العدوان ومرتزقته خلال 72 ساعة تنوعت بين إطلاق مرتزقة العدوان لـ 17 صاروخا و364 قذيفة و157 عملية إطلاق نار من مختلف الأسلحة و21 عملية تعزيز وتحرك للمرتزقة رصدتها القوات اليمنية إلى جانب رصد قيامهم بعمليتي استحداثات وتحصينات في حيس في الوقت الذي ارتكب فيه طيران العدوان الحربي والاستطلاعي 13 خرقاً بتحليقه فوق مدينة الحديدة وعدد من المديريات”.

وأشار العميد سريع إلى أن طيران العدوان الحربي واصل استهدافه لعدد من المحافظات وشن 59 غارة منها سبع غارات على باقم و13غارة على كتاف وغارتان على الملاحيظ وأربع غارات على البقع بمحافظة صعدة وثماني غارات على نهم و11 غارة على حرض وست غارات على كشر وثلاث غارات على المزرق بمحافظة حجة وغارة على برط وأربع غارات على خب والشعف بمحافظة الجوف.

وأكد سريع أن الجيش واللجان الشعبية اليمنية صدوا وأفشلوا العديد من محاولات التقدم في محافظة لحج كما شنوا عمليات هجومية على مواقع مرتزقة العدوان في تعز والجوف وحرض والبيضاء وقبالة جيزان ونجران ما أدى إلى وقوع خسائر فادحة في صفوف قوى العدوان ومرتزقتها.