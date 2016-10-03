اليمن.. تكليف ابن حبتور حكومة إنقاذ وطني

كلف رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن الدكتور عبد العزيز صالح بن حبتور بتشكيل حكومة إنقاذ وطني في اليمن.

يذكر أن المجلس السياسي الأعلى هو هيئة تنفيذية شكلها حزب المؤتمر الشعبي العام وحركة أنصار الله في حزيران الماضي بهدف إدارة شؤون اليمن ومواجهة العدوان السعودي عليه.

ابن حبتور حاصل على شهادة الدكتوراه من جامعة التجارة في مدينة لايبزغ الألمانية وهو رئيس لجامعة عدن منذ العام 2008 وله العديد من الكتب والمؤلفات في الاقتصاد والإدارة.