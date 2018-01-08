اليمن ستقطع الملاحة الدولية في البحر الأحمر إذا استمر العدوان السعودي

أكد رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن صالح الصماد أن لدى بلاده خيارات استراتيجية في حال استمرار عدوان نظام بني سعود وحلفائه على الشعب اليمني.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية”سبأ”عن الصماد قوله خلال لقائه في صنعاء اليوم نائب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن معين شريم:”أنه إذا استمر تصعيد العدوان باتجاه محافظة الحديدة فهناك خيارات سيتم استخدامها في طريق اللاعودة وأثناء وصول الحل السياسي إلى طريق مسدود ومنها خيارات قطع الملاحة الدولية في البحر الأحمر”.

واعتبر الصماد أن أي خطط جزئية كما هو مطروح في موضوع محافظة الحديدة يشكل ضياعاً للحلول والوقت مؤكداً الرغبة في السلام والدخول في أي مفاوضات في حال إبداء الأمم المتحدة ودول العدوان جدية في تحقيق السلام, مشدداً على أن رفع الحصار عن اليمن وفتح مطار صنعاء الدولي ووقف الضربات الجوية وطلعات طيران العدوان يشكل أولى مؤشرات إثبات حسن النوايا في تحقيق هذا السلام.

واستغرب الصماد صمت مبعوث الأمم إلى اليمن اسماعيل ولد الشيخ أحمد على تصعيد النظام السعودي عدوانه على اليمن وقتله للمدنيين وعدم إصدار أي تصريح بهذا الصدد محذراً من أن الشعب اليمني بدأ يفقد الثقة بمصداقية الأمم المتحدة ودورها في معالجة وحل الأزمة اليمنية في ظل عدم اضطلاعها حتى الآن بأي دور بارز للحل.

وأعرب الصماد عن الأمل في أن يكون للأمم المتحدة دور في إيقاف العدوان وصلفه وغطرسته رغم أن المنظمة الدولية لم تستطع هي ومبعوثها فتح مطار صنعاء الدولي لاستقبال أكثر من 90 ألف يمني عالق في الخارج ولم تمكنهم من العودة إلى أرض وطنهم.