اليمن.. طيران العدوان السعودي يشن 7 غارات على صعدة

واصل طيران نظام بني سعود عدوانه على اليمن وشن اليوم سبع غارات على محافظة صعدة.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية سبأ عن مصدر أمني في صعدة قوله إن “طيران العدوان استهدف بسبع غارات منطقة الحمزات بمديرية سحار بالقرب من مشروع مياه للمنطقة”.

وقتل يمنيان اثنان أمس بغارة شنها طيران النظام السعودي على مديرية الصفراء بمحافظة صعدة.

وفي الرد على العدوان دمر الجيش اليمني واللجان الشعبية 17 آلية عسكرية خلال التصدي لزحف واسع لقوات النظام السعودي ومرتزقتهم شمال يختل في محافظة تعز.

كما أطلقت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية صاروخا باليستيا من نوع “زلزال 2” على تجمعات مرتزقة بني سعود بالهاملي في محافظة تعز.