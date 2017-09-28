اليمن.. عدة إصابات بغارات العدوان السعودي على صعدة والحديدة

أصيب ثلاثة يمنيين في غارات شنها طيران عدوان بني سعود اليوم استهدفت محافظتي صعدة والحديدة.

وأكد مصدر محلي بالمحافظة لوكالة الأنباء اليمنية سبأ أن “طيران العدوان شن غارة استهدفت مديرية الحالي في محافظة الحديدة ما أدى إلى إصابة مواطنين اثنين بجروح بالغة فيما اصيب مواطن آخر إثر غارات للعدوان دمرت مدرسة في مديرية رازح في محافظة صعدة”.

ويشن نظام بني سعود عدوانا على اليمن وشعبه منذ أكثر من سنتين طال المرافق العامة والبنى التحتية والممتلكات العامة والخاصة وخلف آلاف القتلى والمصابين كما يواجه سكانه انتشارا واسعا للجوع والنزوح الداخلي وتفشيا غير مسبوق لوباء الكوليرا فضلا عن الحصار المفروض على الشعب اليمني الذي أدى إلى تردى الأوضاع الصحية والمعيشية بشكل عام في البلاد.