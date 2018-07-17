اليمن: عشرات الشهداء والجرحى في غارات وحشية على الحديدة وصعدة

استشهد سبعة يمنيين، وأصيب العشرات جراء غارات شنها طيران تحالف العدوان السعودي على الخط العام الرابط بين مديريتي زبيد والجراحي في الحديدة، وأوضح مصدر أمني بالمحافظة أن طيران العدوان استهدف بعدد من الغارات باصاً وسيارتين في الخط العام الرابط بين مديريتي زبيد والجراحي، مديناً بشدة همجية تحالف العدوان وتعمده استهداف المواطنين في الطرقات العامة والأسواق والمنازل والمدارس والمستشفيات في مختلف محافظات الجمهورية في جرائم حرب يندى لها جبين الإنسانية.

إلى ذلك، واصل طيران تحالف العدوان شن غاراته على الحديدة، وأوضح مصدر أمني بالمحافظة أن أربع غارات شنت على مديرية الصليف وغارة على جزيرة كمران مستهدفاً مناطق سكنية.

كما استشهد طفلان يمنيان، وأصيب ثلاثة آخرون جراء قصف صاروخي ومدفعي لقوات النظام السعودي ومرتزقته على محافظة صعدة، وأوضح مصدر أمني أن العدوان السعودي استهدف بالصواريخ والمدفعية مناطق متعددة في مديرية شدا، ما أدى إلى استشهاد طفلين وإصابة ثلاثة آخرين بجروح نقلوا على أثرها إلى المستشفى.

ورداً على استمرار الحرب العدوانية على الشعب اليمني جددت مدفعية الجيش واللجان الشعبية اليمنية قصف تجمعات لجنود النظام السعودي في جبهة جيزان، وأكد مصدر عسكري تحقيق خسائر مباشرة في تجمعات للجنود السعوديين بموقع العبارة في جيزان إثر قصفها بعدد من القذائف المدفعية.

وفي محافظة الجوف، استهدف تحالف العدوان المناطق السكنية ومزارع المواطنين في مديرية المتون بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، وذكرت مصادر محلية أن التحالف استهدف بالأسلحة المتوسطة والثقيلة منازل المواطنين ومزارعهم، وأن القصف أحدث حالات فزع بين النساء والأطفال، مضيفة: إن مواطناً أصيب جراء قصف بالأسلحة الثقيلة طال مزرعته في مديرية المتون.

في الأثناء، كسر الجيش واللجان الشعبية محاولة تقدم فاشلة لمرتزقة تحالف العدوان باتجاه تباب الرباح بجبهة نهم وكبدوهم خسائر في الأرواح والعتاد، وأكد مصدر عسكري مصرع وإصابة عدد من المرتزقة خلال كسر زحفهم باتجاه تباب الرباح بجبهة نهم والذي استمر أكثر من ساعتين دون أي تقدم.

في غضون ذلك، قال العقيد عزيز راشد مساعد الناطق باسم الجيش اليمني: إن تحالف العدوان فشل في إيقاف العمليات العسكرية النوعية للجيش واللجان الشعبية في الجبهات الحدودية من خلال توسيعه رقعة المواجهات في جبهة الساحل الغربي، مضيفاً خلال تعليقه على المشاهد التي وزعها الإعلام الحربي لسيطرة الجيش واللجان الشعبية على مواقع وقرى سعودية في جيزان: إن تحالف العدوان يخسر في كل الجبهات، وأن هذه العمليات النوعية تأكيد لذلك، مشيراً إلى أن الإعلام الحربي يؤكد مراراً حقيقة الإنجازات التي يحققها الجيش واللجان الشعبية، موضحاً أن وزارة الدفاع لديها خطط مستقبلية واسعة لعمليات عسكرية ستلحق أضراراً كبيرة بالعدو، وحيا مواقف أبناء الشعب اليمني ورفده للجيش واللجان الشعبية، مشيراً الى أن الشعب اليمني يمنح معنويات كبيرة للمقاتلين، وهو يقف رافداً مهماً لهم.