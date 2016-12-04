اليمن: عمليات للجيش في صعدة وعشرات القتلى لبني سعود

سقط العشرات من مرتزقة النظام السعودي قتلى ومصابين خلال عمليات للجيش اليمني واللجان الشعبية في منفذ علب الحدودي في محافظة صعدة اليمنية. مصدر عسكري ذكر لموقع “المسيرة نت” اليمني أن مرتزقة العدوان السعودي زحفوا على منفذ علب الحدودي في صعدة تحت غطاء جوي مكثف، حيث تمكن الجيش اليمني واللجان الشعبية من التصدي لهم وإيقاع عشرات القتلى والمصابين في صفوفهم، إضافة لتدمير 6 آليات ومقتل من بداخلها.

كما تمكن الجيش اليمني واللجان من التصدي لمحاولة زحف أخرى لمرتزقة بني سعود على منطقة الفراوش في محافظة تعز، وقنص اثنين منهم في جبل هان. وفي محافظة البيضاء تمكنت الأجهزة الأمنية واللجان الشعبية اليمنية من تفكيك عبوة ناسفة زرعتها عناصر إرهابية بمديرية القريشية.