اليمن.. قتلى وجرحى بغارات العدوان السعودي على الحديدة

قتل ثلاثة يمنيين جراء غارة شنها طيران النظام السعودي على مديرية بيت الفقيه بمحافظة الحديدة غرب اليمن.

وقال مصدر محلي بالمحافظة لوكالة الأنباء اليمنية سبأ اليوم.. إن “طيران العدوان السعودي شن غارة استهدفت شاحنة بمديرية بيت الفقيه في الحديدة ما أدى إلى استشهاد ثلاثة مواطنين”.

إلى ذلك أصيب ثلاثة يمنيين بجروح جراء غارة لطيران النظام السعودي على مديرية سنحان قرب صنعاء.

وقال مصدر أمني بالمحافظة لوكالة سبأ اليوم.. “إن طيران العدوان السعودي شن غارة على حي الوحدة بمديرية سنحان في صنعاء ما أدى إلى إصابة طفلين وإمرأة بجروح بليغة” مشيراً إلى أن الغارة خلفت أضرارا مادية كبيرة بمنازل المواطنين وممتلكاتهم.

إلى ذلك واصل طيران بني سعود غاراته على المحافظات اليمنية وشن أمس عدة غارات على مناطق في محافظتي صعدة وحجة ما أدى إلى أضرار كبيرة في منازل وممتلكات المواطنين.