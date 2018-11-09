اليمن..قتلى وجرحى بقصف صاروخي ومدفعي للعدوان السعودي على صعدة

قتلت امرأة وأصيبت اثنتان أخريان في قصف صاروخي ومدفعي نفذه العدوان السعودي على محافظة صعدة اليمنية اليوم.

وقال مصدر أمني لوكالة سبأ اليمنية: إن “العدوان السعودي استهدف بالقصف الصاروخي والمدفعي مناطق اهلة بالسكان في مديرية رازح الحدودية بمحافظة صعدة ما أدى إلى مقتل امرأة وإصابة اثنتين أخرين” مشيرا إلى تضرر عدد من منازل اليمنيين ومزارعهم جراء القصف المتواصل على كل المناطق الحدودية بالمحافظة.

كما أصيب يمنيان جراء سقوط قذيفة مدفعية بالقرب من مستشفى الكويت بمنطقة 7 يوليو بمدينة الحديدة بينما استهدف العدوان مستشفى 22 مايو بثلاث غارات و 12 قذيفة مدفعية ما أدى إلى حدوث أضرار بها.

وقتلت عائلة مؤلفة من أب وخمسة من أطفاله إثر مجزرة جديدة لطيران العدوان على منزلهم في منطقة الجبلية بالتحيتا بمحافظة الحديدة أمس بينما أصيب ثلاثة أطفال بجروح إثر قصف منزلهم بقذيفة مدفعية في المنطقة نفسها.

إلى ذلك اعتدت زوارق وطائرات العدوان على الصيادين في جزيرة بحيص قبالة سواحل ميدي بمحافظة حجة واقتادت البعض منهم إلى جهات مجهولة.