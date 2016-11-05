اليمن: مشاورات السلام في صنعاء تنتهي من دون نتائج

أفادت اعلامية بأن الوفد اليمني الذي اجتمع مع المبعوث الأممي اسماعيل ولد الشيخ أحمد في صنعاء الجمعة، تعامل إيجابياً مع الخطة الأممية للحلّ، وقدم ملاحظاته عليها.

وكان قد انتهى اللقاء بين المبعوث الأممي ووفد أنصار الله والمؤتمر الشعبي العام في صنعاء لمشاورات السلام من دون نتائج.

من جانبه أكد ولد الشيخ أحمد على دعم المجتمع الدولي غير المسبوق للخطة التي وصفها بالمناسبة للوصول إلى حل وإنهاء الحرب التي تسببت في معاناة الشعب اليمني على مدى نحو عامين.

مصادر سياسية يمنية قالت إن لقاءً رسمياً جمع المبعوث الأممي مع الوفد المفاوض في صنعاء وانتهى من دون نتائج معلنة.

ووفقاً لما رشح عن اللقاء فقد أكد الوفد المفاوض على موقفه المعلن من خطة ولد الشيخ أحمد، وقدم ملاحظاته عليها، مؤكداً على تعاطيه الايجابي معها كأرضية مناسبة للنقاش يمكن البناء عليها.

هذا ويسعى المبعوث الأممي إلى الاتفاق مع الوفد المفاوض على تحديد موعد جديد لاستىناف المشاورات اليمنية وفقا لخطته للحل.