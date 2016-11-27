اليمن: مقتل امرأة وإصابة طفلين في غارات لطيران النظام السعودي على محافظة صعدة

قتلت إمراة وأصيب طفلان اليوم في غارات لطيران النظام السعودي على محافظة صعدة شمال اليمن.

وذكر مصدر أمني لوكالة الأنباء اليمنية سبأ أن “إمرأة استشهدت خلال غارات نفذها طيران العدوان السعودي على مديرية سحار بمحافظة صعدة كما أصيبت طفلان في قصف سعودي على منطقة النعاشوة بمديرية حيدان بالمحافظة”.

وأضاف المصدر إن “طيران النظام السعودي شن غارات على محافظات صنعاء وتعز والحديدة وحجة موقعا أضرارا في الممتلكات العامة والخاصة”.

وقتل أمس 16 يمنيا وأصيب آخرون معظمهم من النساء والأطفال في مجزرة ارتكبها طيران العدوان السعودي بمحافظة الحديدة غرب اليمن.

ويقود النظام السعودي عدوانا على اليمن منذ ال 26 من آذار العام الماضي ويستخدم أسلحة أمريكية محرمة دوليا ارتكب عبرها سلسلة من المجازر إضافة إلى فرضه حصارا بريا وبحريا وجويا على اليمن ومنع وصول أي مساعدات غذائية وطبية إليه.