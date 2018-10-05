اليمن..مقتل وإصابة عدد من مرتزقة العدوان السعودي شرق البلاد

قتل وأصيب عدد من مرتزقة العدوان السعودي اليوم إثر إحباط الجيش اليمني واللجان الشعبية محاولات تسللهم على مديرية نهم شرقي صنعاء.

ونقل موقع المسيرة نت اليمني عن مصدر عسكري قوله إن “الجيش واللجان الشعبية كبدوا المرتزقة خسائر فادحة بالأرواح والعتاد كما أعطبوا آلية عسكرية خلال إفشال محاولات تسللهم” لافتا إلى مقتل أربعة منهم في المنطقة ذاتها إثر قنصهم بعملية للجيش واللجان الشعبية.

يذكر أن الجيش واللجان الشعبية نفذوا في وقت سابق اليوم عملية هجومية استهدفت مواقع المرتزقة في منطقة الجرجور أسفرت عن مقتل وجرح عدد منهم.

وتأتي هذه العمليات ردا على جرائم ومجازر العدوان الذي يقوده نظام بني سعود المتواصل منذ آذار عام 2015 والذي أسقط عشرات آلاف الضحايا اليمنيين وخلف دمارا هائلا في البني التحتية والاقتصادية اليمنية.

وكان قتل يمني وأصيب ثلاثة آخرون في وقت سابق اليوم إثر غارة لتحالف العدوان السعودي استهدفت منزلا في مدينة الحديدة غرب اليمن.