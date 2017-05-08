اليمن.. مقتل وإصابة 10 من النساء والأطفال في مجزرة لبني سعود بتعز

في مجزرة جديدة للنظام السعودي، قتل وأصيب ما لا يقل عن عشرة من النساء والأطفال في محافظة تعز غرب اليمن.

وقال مصدر عسكري في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبأ.. إن “طيران العدوان السعودي استهدف منزلا في منطقة البرح بمديرية مقبنة في تعز ما تسبب باستشهاد وإصابة ما لا يقل عن عشرة من النساء والأطفال” مشيرا إلى أن طيران النظام السعودي عاود استهداف المسعفين بغارة أخرى أثناء محاولتهم انتشال ضحايا الغارة الأولى.

وفي ردها على العدوان السعودي كبدت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية قوات النظام السعودي ومرتزقته خسائر فادحة في الأرواح والعتاد خلال مواجهات على عدد من الجبهات الداخلية والحدودية حيث استهدفت القوة الصاروخية للجيش واللجان تجمعات قوات النظام السعودي في تبة القطريين في نجران بصاروخ “زلزال 2” محققة إصابات مباشرة كما تم استهداف مصنع اسمنت نجران وتجمعا للقوات السعودية وآلياتها قرب معسكر عاكفة بعدد من صواريخ الكاتيوشا.

وفي جيزان قتل عدد من قوات النظام السعودي وأصيب آخرون في قصف مدفعي للجيش واللجان استهدف تجمعاتهم في مواقع المعطن والعطايا وبرج الشعف وجحفان والشبكة والقرن والعبادية.