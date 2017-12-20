اليمن.. مقتل وإصابة 19 شخصاً بغارات العدوان السعودي على صعدة

قتل 11 يمنيا بينهم اطفال ونساء وأصيب 8 آخرون جراء غارات لطيران نظام بني سعود استهدفت منزلا في مدينة صعدة.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية سبأ عن مصدر أمني في صعدة قوله إن “طيران العدوان شن غارتين على منزل وسط مدينة صعدة ما أدى إلى مقتل 11 شخصا بينهم نساء وأطفال وإصابة ثمانية آخرين بجروح”.

وأشار المصدر إلى أن الطيران استهدف المنزل وبجانبه على بعد عدة أمتار أيضا مدرسة الخضراء الأساسية التي تكتظ بمئات الطالبات ما أحدث حالة من الهلع في صفوفهن إضافة إلى احتراق سيارة خاصة أثناء مرورها في الشارع العام.

وتابع المصدر إن “طيران العدوان السعودي شن أيضا غارتين على مديرية صرواح بمحافظة مأرب استهدفت المعهد المهني بمنطقة المحجزة ما أسفر عن حدوث أضرار في المبنى.