اليمن.. مقتل 17 شخصاً بغارات العدوان السعودي على صعدة وحجة

قتل 17 شخصا في غارات شنها طيران تحالف العدوان السعودي على محافظتي صعدة وحجة اليمنيتين.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية سبأ عن مصدر عسكري قوله “إن 14 مواطنا بينهم نساء وأطفال استشهدوا في مجزرة لطيران العدوان استهدفت منزلين في مديرية باقم بمحافظة صعدة”.

وأضاف المصدر إن “ثلاثة أشخاص استشهدوا وأصيب رابع جراء غارة أخرى على منزل في منطقة الجعدة بمديرية ميدي في محافظة حجة”.

من جهة أخرى وردا على العدوان تمكن الجيش اليمني واللجان الشعبية من القضاء على العشرات من مرتزقة بني سعود في عمليات نوعية على مواقعهم في محافظة تعز.

وأضاف المصدر إن القوة الصاروخية والمدفعية في الجيش استهدفت تجمعات للمرتزقة في معسكر العين بمديرية الصلو والدفاع الجوي في بير باشا.

ويشن التحالف الذي يقوده النظام السعودي عدوانا على اليمن وشعبه منذ أكثر من سنتين طال المرافق العامة والبنى التحتية والممتلكات العامة والخاصة وخلف عشرات آلاف القتلى والمصابين فضلا عن تردي الوضع الإنساني وتفشي الأمراض.