اليمن.. مقتل 17 شخصاً في غارتين للعدوان السعودي على محافظة عمران

قتل 17 يمنياً وأصيب أكثر من 20 آخرين اليوم في غارتين شنهما طيران العدوان السعودي على جسر العبرات وسوق بمنطقة المفخاذ بمديرية قفلة عذر بمحافظة عمران.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” عن مدير أمن المحافظة العميد محمد المتوكل قوله: “أن طيران العدوان السعودي شن غارتين على الجسر وسوق المفخاذ الواقع بداية الجسر ما أدى إلى مقتل 17 مواطنا وإصابة أكثر من 20 آخرين.

وأشار المتوكل إلى أن عدد القتلى مرشح للزيادة جراء الإصابات الخطيرة لعدد من الجرحى، كما شن طيران العدوان السعودي غارتين على منطقة الشرية بمديرية بني حشيش خلفت أضراراً بممتلكات المواطنين.