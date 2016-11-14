اليمن: مقتل11 وإصابة آخرين بغارات لطيران النظام السعودي على محافظة إب

قتل 11 يمنياً وأصيب خمسة آخرون اليوم في أربع غارات شنها طيران العدوان السعودي على مدينة يريم بمحافظة إب وسط اليمن.

ونقلت وكالة الانباء اليمنية سبأ عن مصدر أمني بالمحافظة قوله: “إن الغارات اسفرت عن مقتل 11 شخصاً وإصابة خمسة آخرين وإحراق وتدمير خمس قاطرات أربع منها كانت محملة بالمشتقات النفطية والخامسة كانت محملة بمواد غذائية”.

وأضاف المصدر: إن الغارات تسببت أيضاً في تضرر عدد من المنازل وتعرض المدينة لأضرار بيئية وتلوث نتيجة اشتعال النيران بكثافة في القاطرات المحملة بالمشتقات النفطية.

وفى محافظة الجوف استهدف طيران النظام السعودي بغاراته منطقة العقبة بمديرية خب مستخدماً قنابل عنقودية شديدة الانفجار ومحرمة دولياً.

ويقود نظام بني سعود عدواناً على اليمن منذ الـ 26 من آذار العام الماضي ويستخدم أسلحة أمريكية محرمة دولياً ارتكب عبرها سلسلة من المجازر إضافة إلى فرضه حصاراً برياً وبحرياً وجوياً على اليمن ومنع وصول أي مساعدات غذائية وطبية إليه.