اليمن..وقفة احتجاجية في حجة تنديدا باستمرار جرائم العدوان

ندد أبناء محافظة حجة اليمنية خلال وقفة احتجاجية اليوم باستمرار جرائم العدوان السعودي وخروقاته المستمرة لاتفاق السويد وصمت الأمم المتحدة على هذه الخروقات.

وذكر موقع المسيرة نت اليمني أن المشاركين أدانوا في بيان جرائم العدوان وقصفه منازل اليمنيين في المحافظة داعين الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتها تجاه خروقات العدوان.

وأكد المشاركون استمرارهم في الصمود والتصدي للعدوان ودعم الجيش اليمني واللجان الشعبية حتى يتحقق النصر.

وشهدت مديرية الدريهمى بمحافظة الحديدة أول من أمس وقفة احتجاجية مماثلة أمام مبنى الأمم المتحدة تنديدا بجرائم العدوان السعودي وخروقاته المستمرة.

وكانت الأطراف اليمنية اتفقت خلال محادثاتها بالسويد في الـ13 من كانون الأول الماضي على وقف إطلاق النار في الحديدة وتفاهمات بشأن مدينة تعز إلا أن تحالف العدوان السعودي ومرتزقته يواصلون خروقاتهم وانتهاكاتهم للاتفاق.