اليمن.. 1.5 طفل يعانون من سوء التغذية

أكدت الممثل المقيم لمنظمة اليونيسيف في اليمن ميرتشل ريلانو أن عدد الأطفال اليمنيين الذين يعانون من سوء التغذية بلغ نحو 1.5مليون طفل منهم 400 ألف يعانون من سوء التغذية الحاد فيما سجل عدد المصابين بوباء الدفتيريا 600 حالة.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية سبأ عن ريلانو قولها خلال مؤتمر صحفي اليوم بصنعاء إنه “منذ بداية الحرب على اليمن في آذار 2015 حتى نهاية 2017 شهدت ولادة ثلاثة ملايين طفل بمعدل ثلاثة آلاف طفل يوميا وفي ظروف هي الأسوأ والأصعب”.

وأوضحت أن 1.600 مليون طفل ولدوا خارج المستشفيات ودون أي إشراف صحي ما عرض حياتهم للخطر لافته إلى أن 25 ألف طفل يموتون سنويا عند الولادة أو الشهر الأول من الولادة فيما يعيش 30 بالمئة بأوزان ناقصة و30 بالمئة ولدوا قبل موعد الولادة في ظل ظروف تفتقر الى مواد الحياة الأساسية كالمياه النظيفة والطعام.

وأشارت إلى أن المنظمة ستواصل نشاطها خلال العام الجاري واستكمال ما بدأته خلال الأعوام الماضية في مجالات الصحة والتعليم والمياه والتغذية والإصحاح البيئي وحماية الطفولة وستعمل جاهدة لضمان تحسين خدماتها المقدمة للأطفال خاصة أولئك الذين سيولدون خلال العام الجاري.