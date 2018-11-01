اليوم الوطني للبيئة…فعاليات متنوعة في حمص والسويداء والقنيطرة

بمشاركة فعاليات أهلية وشبابية نظمت مديرية شؤون البيئة بالسويداء بالتعاون مع مجلس المدينة وجمعية أصدقاء البيئة مسيراً وحملة نظافة من المدرج الروماني الصغير باتجاه عين الزمان وذلك ضمن احتفالية بمناسبة اليوم الوطني للبيئة.

وأكد المشاركون في الفعالية أهمية تعزيز العمل التطوعي والتشاركي بين جميع الجهات العامة والأهلية والخاصة بما يسهم في الحفاظ على البيئة.

رئيس جمعية أصدقاء البيئة في المحافظة المهندس “تركي أبو صعب” لفت إلى ضرورة تكاتف جهود جميع الجهات وبقائها متحفزة لتحسين العمل البيئي وتنفيذ الخطط والبرامج المتعلقة بهذا الشأن.

وفي حمص أقامت مديرية البيئة احتفالاً بيوم البيئة الوطني تم خلاله تكريم “30” عاملاً من عمال النظافة في المحافظة بالإضافة إلى تكريم ثلاثة أطفال فائزين بالمسابقات البيئية ضمن مشروع “البيئيون الصغار”.

وأكد المهندس “طلال العلي” مدير البيئة بحمص أن حماية البيئة تبدأ من منازلنا ليتوسع نطاقها المجتمعي، فالسلوكيات البيئية التي يمارسها الفرد تعبر عن مدى وعيه للبيئة التي يعيش فيها.

وقدمت فرقة نادي المحافظة للرقص والفنون خلال الاحتفال عدداً من الفقرات الفنية لمجموعة من الأطفال.

وتستمر الاحتفالية يومي السبت والأحد يتخللها مسير بيئي وطني ولقاء حواري مع الفعاليات الاقتصادية والتجارية بالمحافظة.

وفي القنيطرة نظمت المحافظة بالتعاون مع فعاليات رسمية وأهلية احتفالية تضمنت تكريم عدد من عمال النظافة وعروضاً مسرحية لأطفال قرية جبا ومسيرا وغرس عدد من الأشجار الحراجية.

وأوضح نائب المكتب التنفيذي في المحافظة المهندس حسين إسحاق أن المحافظة قامت بفرز عدد من آليات النظافة وتنفيذ العديد من حملات النظافة في تجمعات النازحين بريف دمشق وعلى أرض المحافظة.وبين مدير إدارة النفايات الصلبة المهندس عبد الغني جعفر أهمية النظافة وغرس الأشجار في إعادة التوازن البيئي والحفاظ على البيئة خالية من التلوث.

وتأتي هذه الأنشطة ضمن سلسلة من الفعاليات ستقام بمناسبة اليوم الوطني للبيئة والذي يحتفل به في كل عام في الأول من شهر تشرين الثاني.