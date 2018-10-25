اليوم.. انطلاق منافسات الأولمبياد العلمي السوري

دمشق- سنان حسن:

تنطلق صباح اليوم منافسات الأولمبياد العلمي السوري للموسم الجديد 2018 – 2019 على مستوى القطر، في نسخة جديدة تبدو أكثر اتساعاً وشمولية وعُمقاً، مع مشاركة جميع طلاب الصف الأول الثانوي في كل المحافظات في الاختبارات التي ستبدأ في التاسعة والنصف صباحاً ولمدة ساعة ونصف، في مواد “الرياضيات- علم الأحياء- المعلوماتية- الفيزياء – الكيمياء”، والطلاب الفائزون في الاختبارات يتأهلون إلى تصفيات المناطق، ومن ثم تجري تصفيات المحافظات وصولاً إلى الاختبار النهائي الذي سيقام في دمشق، تمهيداً لاختيار أعضاء الفرق العلمية السورية التي ستشارك في المنافسات الدولية المقررة في الرياضيات (بريطانيا)، والكيمياء (فرنسا)، والمعلوماتية (أذربيجان)، وعلم الأحياء (هنغاريا).

وقال عماد العزب رئيس هيئة الإبداع والتميز: إن توسيع قاعدة المشاركة في منافسات الأولمبياد ستزيد من فرص اكتشاف المواهب الواعدة في مجال التميز العلمي وإبداعاته، لتبدأ بعدها رحلة التأهيل والتدريب، بدءاً من المحافظات، وصولاً إلى التدريب المركزي من خلال الملتقى العلمي الذي يقام في صيف كل عام لتنمية طاقات التميز لدى الأجيال الجديدة القادمة والطامحة بمواصلة مسيرة الإنجازات العالمية التي حققتها سورية في السنوات الماضية، واعتلت خلالها منصات التتويج في أكبر استحقاقات العلم العالمية الشبابية، والأمل كبير بالمزيد في صيف 2019.