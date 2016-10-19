اليوم.. مجلس الشعب يناقش أداء وزارة الاتصالات والتقانة

ناقش أعضاء مجلس الشعب خلال الجلسة السادسة من الدورة العادية الثانية للدور التشريعي الثاني التي عقدت برئاسة الدكتورة هدية عباس رئيسة المجلس اليوم أداء وزارة الاتصالات والتقانة والقضايا المتصلة بعملها.

وطالب أعضاء المجلس الوزارة بتأمين وصول خدمة الانترنت إلى المناطق كافة واحتساب الأعطال لصالح المشترك ومعالجة رداءة الاتصالات والخدمات الهاتفية والاسراع بتطوير عمل المؤسسة العامة للبريد والاستفادة من التشاركية في تقديم خدمات جديدة للمواطنين.

من جانبه عرض وزير الاتصالات والتقانة الدكتور علي الظفير برنامج عمل الوزارة، مؤكدا أنها تشرف على قطاعات تقانة المعلومات والاتصالات والبريد والاستشعار عن بعد.

وبين الظفير أن الوزارة تمكنت من تمديد كبل ضوئي من حمص مرورا بالسلمية إلى حلب بطول 260 كيلومترا لمد خطوط الهاتف، لافتا إلى أن الوزارة تمكنت من إعادة الخدمات الهاتفية والالكترونية لكل منطقة تمت إعادة الأمن والاستقرار إليها.