اليونان.. إنقاذ 19 مهاجراً في بحر ايجة

أعلنت السلطات اليونانية اليوم إنقاذ 19 مهاجراً في بحر إيجة بعد 17 ساعة على تلقى نداء استغاثة من القارب الذين كان يقلهم.

ونقلت اسوشيتد برس عن وزارة الملاحة التجارية اليونانية قولها: انه تم رصد القارب شرق جزيرة ثاسوس عقب عملية بحث شاركت فيها مروحيات ومراكب خفر السواحل اليوناني.

ويشهد البحر المتوسط وبحر إيجة موجة هجرة غير مسبوقة من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا باتجاه الدول الأوروبية نتيجة تمدد التنظيمات الإرهابية التي استخدمها بعض الدول الغربية والإقليمية لتنفيذ أجندتها الاستعمارية في المنطقة والإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب التي فرضتها بعض الدول الغربية على عدد من دول المنطقة.