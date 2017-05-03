اليونان.. رفض القضاء طلب النظام التركي تسليم عسكريين لجؤوا للبلاد

ذكرت «رويترز» إن القضاء اليوناني رفض اليوم طلبا ثانيا تقدم به النظام التركي لتسليم جنود أتراك لجؤوا إلى اليونان عقب محاولة الانقلاب التي شهدتها تركيا في منتصف تموز الماضي.

وكان القضاء اليوناني رفض الأسبوع الماضي طلبا تقدم به النظام التركي لتسليم ثلاثة جنود من أصل ثمانية هبطوا في ال 16 من تموز الماضي في اليونان بطائرة هيلكوبتر طالبين اللجوء ونافين الاتهامات المزعومة الموجهة ضدهم حول مشاركتهم في محاولة الانقلاب.

ونقلت الوكالة إن ممثل الادعاء في محكمة أثينا العليا رفض الطلب التركي بسبب مخاوف من تعرض الجنود للتعذيب في السجون التركية ولسلوك غير إنساني وعدم خضوعهم لمحاكمة عادلة في حال تسليمهم لتركيا.