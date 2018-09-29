اليونايتد يسقط بالثلاثية

ضاعف وست هام، محنة مانشستر يونايتد، وتغلب عليه بنتيجة (3-1)، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم السبت، على ملعب لندن الأولمبي، في افتتاح الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

أحرز ثلاثية الهامرز كل من فيليبي أندرسون وفيكتور لينديلوف بالخطأ في مرماه، وماركو أرناوتوفيتش في الدقائق 5 و43 و74، بينما أحرز ماركوس راشفورد هدف مان يونايتد الوحيد في الدقيقة 71.

ورفع وست هام بذلك الفوز رصيده إلى 7 نقاط، في المركز الثاني عشر، بينما تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 10 نقاط في المركز الثامن، لحين نهاية الجولة.