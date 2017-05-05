اليونسكو يعتبر “اسرائيل” كيانا محتلا للقدس

صدق المجلس التنفيذي التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم “اليونيسكو” اليوم على قرار صوتت عليه المنظمة مؤخرا يعتبر “اسرائيل” كيانا محتلا للقدس ويحضها على إلغاء أي اجراء من شأنه أن يغير طابع أو وضع المدينة.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن تبني المجلس التنفيذي لليونيسكو القرار يعني أنه أصبح نافذا.

وكانت اليونيسكو صوتت الثلاثاء الماضي بالأغلبية على القرار بعد موافقة 22 دولة ومعارضة عشر بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا بينما امتنعت 22 دولة عن التصويت وتغيب مندوبو ثلاث دول عنه.

ويؤكد القرار أن “اسرائيل” تحتل القدس وأنها لا تملك أي حق في البلدة القديمة” كما يشمل القرار الاعتراف بأن “المقابر فى مدينة الخليل وقبر راحيل فى بيت لحم مقابر اسلامية”.

ويشير القرار إلى الجوانب التاريخية والتراثية والحضارية التى تربط القدس المحتلة بمسلميها ومسيحييها ويؤكد ضرورة إرسال مندوب من اليونيسكو ليكون بشكل دائم في المدينة لمراقبة ممارسات كيان الاحتلال الإسرائيلي.

يذكر أن اليونيسكو تبنت في تشرين الأول الماضى قرارا حول حماية التراث الثقافي الفلسطيني وطابعه المميز في القدس الشرقية المحتلة حيث طالب القرار كيان الاحتلال الإسرائيلى بإتاحة العودة إلى الوضع التاريخي الذي كان قائما حتى أيلول من عام 2000 وبوقف انتهاكاته بحق المسجد الأقصى.