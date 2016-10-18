اليونيسكو يتبنى قرار حماية التراث الفلسطيني

تبنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم “اليونسكو” اليوم قراراً حول حماية التراث الثقافي الفلسطيني وطابعه المميز في القدس الشرقية المحتلة.

ونقلت اف ب عن المتحدث باسم اليونسكو قوله إن “القرار اعتمد دون تصويت جديد بعد أن تمت الموافقة عليه على مستوى اللجان الأسبوع الماضي”.

وكانت لجنة تابعة للمنظمة صوتت على مشروع القرار الخميس الماضي وأقرته ليكون تصويت المجلس التنفيذي عليه اليوم نهائياً ولا رجعة فيه رغم الضغوطات الإسرائيلية الكبيرة على الدول الأعضاء بالمنظمة لثنيها عن دعم القرار.

من جهته صرح نائب السفير الفلسطيني في اليونسكو منير انسطاس للصحفيين إن القرار “يذكر اسرائيل بانها قوة محتلة للقدس الشرقية ويطلب منها وقف جميع انتهاكاتها” بما في ذلك عمليات التنقيب حول المواقع المقدسة.

ويطالب القرار كيان الاحتلال الإسرائيلي بإتاحة العودة إلى الوضع التاريخي الذي كان قائماً حتى أيلول من عام 2000 وبوقف انتهاكاته بحق المسجد الأقصى ويؤكد أن تلة باب المغاربة هي جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى ويرفض الإجراءات الإسرائيلية الأحادية الجانب.

وكان مجلس المديرين التابع لمنظمة “اليونسكو” تبنى في 14 الشهر الجاري قرارين قدمتهما دولة فلسطين “ينفيان أي علاقة أو رابط تاريخي أو ديني أو ثقافي لليهود واليهودية بمدينة القدس المحتلة والمسجد الأقصى المبارك”.