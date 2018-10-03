اليونيفيل تنتقد انتهاكات “إسرائيل” لسيادة لبنان

أكد الناطق الرسمي باسم القوات الدولية المؤقتة العاملة في جنوب لبنان “اليونيفيل” اندريا تننتي أن الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للأجواء والمياه اللبنانية تقوض الجهود الدولية الرامية للتوصل إلى “وقف دائم لإطلاق النار”.

وأوضح تننتي في تصريح له اليوم أن الوضع في منطقة عمل اليونيفيل هادئ ومستقر والبعثة تقوم بعملها للحفاظ على الاستقرار وأنها تواصل العمل مع جميع الأطراف للمساعدة في ضمان بقاء المنطقة مستقرة مؤكدا أن الانتهاكات الإسرائيلية الجوية والبحرية للسيادة اللبنانية تقوض الجهود الرامية للتوصل إلى “وقف دائم لإطلاق النار”.

ولفت تننتي إلى أن اليونيفيل تقدم تقارير عن جميع الانتهاكات الإسرائيلية إلى مجلس الأمن الدولي ولا سيما الانتهاكات الجوية وأنها مدرجة في التقارير الدورية المقدمة من الأمين العام إلى مجلس الأمن كما تقدم احتجاجات على جميع الانتهاكات الجوية إلى “إسرائيل” وتطالبها بوقفها فورا مشيرا إلى أن الحكومة اللبنانية احتجت لدى اليونيفيل على انتهاكات المجال الجوي.