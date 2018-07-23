اليويفا يعلن نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا اليوم الاثنين، عن نتائج سحب قرعة الجولة الثالثة من تصفيات دوري أبطال أوروبا بشكلها الجديد.

وكشف يويفا يوم أمس، أن القرعة مقسمة إلى نصفين بعد التعديلات الأخيرة، لتكون المباريات في الجولة الثالثة مقسمة إلى قسمين، طريق الأبطال وطريق الدوري.

وفيما يلي قرعة طريق الأبطال:

الفائز من مواجهة سيلتك (اسكتلندا) وروسنبورغ (النرويج)، سيلعب ضد أيك أثينا (اليونان).

الفائز من مواجهة شكينديا (مقدونيا) ضد شريف تيراسبول (مولدوفا) سيلعب مع سالزبورغ (النمسا).

الفائز من مواجهة النجم الأحمر (صربيا) – سودوفا (ليتوانيا) سيلعب مع الفائز من مواجهة ليغيا وارسو (بولندا) – سبارتاك ترنافا (سلوفاكيا).

الفائز من مواجهة كوكيسي (ألبانيا) – قره باغ (أذربيجان) سيلعب مع الفائز من مواجهة باتي بوريسوف (بيلوروس) – هيلسنكي (فنلندا).

الفائز من أستانا (كازاخستان) – متيولاند (الدنمارك) سيلعب ضد الفائز من مواجهة دينامو زغرب (كرواتيا) – هابويل بير شفيع.

الفائز من مواجهة لودوغوريتس (بلغاريا) – فيديوتون (هنغاريا) سيلعب مع كلوغ (رومانيا) – مالمو (السويد).

قرعة طريق الدوري:

ستاندر ليغ (بلجيكا) سيلعب ضد الفائز من مواجهة أياكس أمستردام (هولندا) – شتورم (النمسا).

بنفيكا (البرتغال) – فنربختشة (تركيا).

سلافيا براغا (التشيك) – دينامو كييف (أوكرانيا).

الفائز من مباراة باوك (اليونان) – بازل (سويسرا) سيلعب مع سبارتاك موسكو (روسيا).