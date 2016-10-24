امتحان الهندسة المعلوماتية الموحد يبدأ «19» تشرين الثاني القادم

حدد مركز القياس والتقويم في وزارة التعليم العالي أمس موعد امتحان الهندسة المعلوماتية الموحد دورة تشرين 2016 يوم السبت 19-11-2016 الساعة الحادية عشرة صباحا، ولمدة ساعتين لطلاب السنة الخامسة في كليات الهندسة المعلوماتية “برمجيات وشبكات وذكاء صنعي” في الجامعات السورية الحكومية والخاصة الذين لم يتبق لهم سوى 4 مقررات دراسية أو 12 ساعة معتمدة.

وبينت الدكتورة ميسون دشاش مدير عام المركز أن الامتحان كتابي وسيخصص له 50 سؤالا وفق المعايير المرجعية الأكاديمية الوطنية “النارس” التي تحدد الحد الأدنى من المعرفة والمهارات العلمية، وهي من نموذج الأسئلة متعددة الخيارات، مشيرة إلى أن نجاح الطالب من الجامعات الحكومية والخاصة وحصوله على علامة 50 بالمئة شرط للتخرج ويستفيد الطالب من المساعدات الامتحانية بمقدار علامتين فقط، كما يعد نجاح الطالب وحصوله على علامة 60 بالمئة شرطا للتقدم لمفاضلة الدراسات العليا.

ولفتت دشاش إلى أنه يتقدم الطلاب في كليات الهندسة المعلوماتية “برمجيات وشبكات وذكاء صنعي” في الجامعات السورية الحكومية والخاصة الموجودون خارج أراضي الجمهورية العربية السورية، إلى امتحان المعلوماتية الموحد في أماكن إقامتهم المؤقتة خارج القطر عبر نقاط نفاذ الجامعة الافتراضية السورية “دبي واسطنبول والرياض وعمان والكويت”.