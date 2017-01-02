انتاج روسيا النفطي زاد خلال 2016

ارتفع إنتاج النفط في روسيا بنسبة 2.5%، خلال العام 2016، على أساس سنوي، ليصل إلى 547.49 مليون طن.

وأظهرت بيانات وزارة الطاقة الروسية، الاثنين 2 يناير/كانون الثاني الجاري، أن إنتاج روسيا من النفط استقر عند 11.21 مليون برميل يوميا. كما بلغ إنتاج النفط الروسي خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي، 47.4 مليون طن بزيادة نسبتها 3.5% مقارنة بالشهر نفسه من العام 2015.

وفي 2016، بلغ متوسط الإنتاج 10.96 مليون برميل يوميا مقارنة بـ 10.72 مليون في 2015.

وتصدرت هذه الزيادة شركة “نوفاتيك” الروسية للطاقة، إذ ارتفع إنتاجها إلى 37.6% ليصل إلى 12.46 مليون طن على أساس سنوي. أما أفضل نتيجة لديناميكية الإنتاج فحظيت بها شركة “نفط غاز بروم” التي أنتجت 57.79 مليون طن بزيادة 6.7% مما كانت عليه في 2015.

وكذلك نما إنتاج “باش نفط” بنسبة 6.3%، ليصل إلى 20.8 مليون طن، و”تات نفط” بنسبة 5.3% إلى 28.69 مليون طن. و”روس نفط” بنسبة 0.5% إلى 209.96 مليون طن، و”سورغوت نفطي غاز” بنسبة 0.4%، إلى 61.85 مليون طن. بينما خفضت “لوك أويل” إنتاج النفط بنسبة 2.8% إلى 83.57 مليون طن.

وبدأت روسيا أمس الأحد بتقليص إنتاجها النفطي، وذلك في إطار اتفاق عالمي يقتضي بخفض الإنتاج لامتصاص فائض المعروض بهدف رفع الأسعار المتهاوية.