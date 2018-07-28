انتخابات مجالس الإدارة المحلية.. تفعيل دوائر انتخابية خاصة بإدلب والرقة في حماة

أعلنت اللجنة القضائية العليا المشرفة على انتخابات مجالس الإدارة المحلية أنه تم تفعيل دوائر انتخابية خاصة بمحافظتي ادلب والرقة في مدينة حماة داعية الراغبين بالترشح الى التوجه لأي وحدة ادارية في المحافظة لتقديم طلباتهم.

رئيس اللجنة القضائية العليا المستشار سليمان القائد أوضح في تصريح أن الإقبال للترشح رغم الصعوبات يعتبر مقبولا إذ وصل لغاية أمس إلى 45مرشحا عن محافظة الرقة و19 مرشحا عن محافظة إدلب.

وأشار القائد إلى أن اللجنة القضائية الفرعية في محافظتي الرقة وإدلب تقوم بالتنسيق مع اللجنة الادارية الممثلة بشخص المحافظ أو مدير المنطقة لتحديد أماكن توزع مراكز الاقتراع حسب التوضع الجغرافي للمواطنين في المحافظتين بشكل يسهل على المواطنين الوصول إليها دون عناء.

ولفت القائد إلى أن عدد المرشحين في جميع المحافظات وصل لغاية يوم أمس إلى 960 مرشحا.

وتجري انتخابات مجالس الإدارة المحلية في 16-9- 2018.