انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد الصحفيين وعبد النور رئيساً للاتحاد

انتخب أعضاء مجلس اتحاد الصحفيين اليوم أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد وعددهم 11 عضواً وذلك في الانتخابات التي جرت في مبنى مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر.

وفاز برئاسة الاتحاد الزميل موسى عبد النور والزميل مصطفى المقداد نائباً للرئيس وضم المكتب التنفيذي الزملاء أشرف السمان ومحمد عماد الدغلي ومحمد عباس ويونس خلف ونبيل بيشاني ورائدة وقاف وغسان فطوم وعبد العزيز شيباني وعمر عيبور.

وتقدم عدد من أعضاء مجلس الاتحاد بطلبات الترشح لعضوية المكتب التنفيذي بعد أن أعلن الاتحاد أسماء الفائزين بعضوية مجلس الاتحاد للدورة الانتخابية السادسة والبالغ عددهم 33 عضواً خلال انعقاد أعمال المؤتمر العام السادس في مكتبة الأسد الوطنية بدمشق على مدى يومي الـ15 والـ16 من الشهر الجاري.