انتر ميلان يهزم فيورنتينا ويصالح جمهوره

صالح فريق إنتر ميلان جماهير، بعد خروجه من الدوري الأوروبي لكرة القدم، على حساب ضيفه فيورنتينا، بتغلبه عليه (4-2)، وذلك، في ختام مباريات الجولة 14 من الدوري الإيطالي.

وسجل كل من، مارسيلو بروزوفيتش، وأنتونيو كاندريفا، الثنائية الأولى لأفاعي ميلانو، في الدقيقتين (3 و9) على التوالي، بينما تكفل النجم الرجنتيني ماورو إيكاردي، بإحراز الثنائية الأخرى، في الدقيقتين (19 و90). في حين سجل هدفي فيورنتينا كل من نيكولا كالينيتش، وجوسيب إيليشيش في الدقيقتين (37 و62) على الترتيب، من زمن اللقاء الذي جرى، الاثنين 29 نوفمبر/تشرين الثاني.

ورفع إنتر ميلان رصيده، بعد هذا الفوز، إلى 21 نقطة، وتقدم إلى المركز الثامن، متجاوزا فيورنتينا التاسع، بفارق نقطة واحدة.