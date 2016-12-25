انتشال 11 جثة من ضحايا طائرة “تو 154”

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أنه تم تحديد مكان سقوط طائرة “تو 154” بالقرب من سوتشي، وانتشال 11 جثة من ضحايا طائرة.

وقالت الوزارة في بيان لها: “تم تحديد المكان المحتمل لسقوط طائرة “تو 154”. وأضاف البيان أن “عدد أفراد مجموعة الغواصين وصل إلى 109.

والغواصون الـ80 التابعون للأسطول البحري الحربي الذين وصلوا سابقا تم توزيعهم على السفن وبدأوا بالغطس تحت الماء بحثا عن جسم الطائرة والحطام”.

وأشار البيان إلى أنه “تم انتشال 11 جثة من ضحايا الكارثة”. وكان الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية قد أعلن، في مؤتمر صحافي اليوم، أن الطائرة اختفت من الرادارات حوالي الساعة 05:27 (02:27 بتوقيت غرينيتش)، بعد دقيقتين من إقلاعها من مطار سوتشي-أدلر، مضيفا أن الطائرة كانت تقل على متنها 84 راكبا و8 من أفراد الطاقم.

وأكد الناطق، العثور على حطام طائرة “تو 154” التابعة للوزارة، في البحر الأسود على بعد 1.5 كم من الساحل وأفادت الوزارة بأن الطائرة كانت متجهة إلى قاعدة حميميم في سوريا وعلى متنها 64 موسيقارا من “فرقة ألكساندروف”، بمن فيهم المدير الفني للفرقة فاليري خليلوف، و9 صحافيين من القنوات التلفزيونية الروسية “القناة الأولى” و”إن تي في” و”زفيزدا”.

وأعلن الرئيس بوتين، يوم غد الإثنين 26 كانون الأول/ ديسمبر يوم حداد وطني عام على ضحايا الطائرة المنكوبة. وأكد بوتين أنه “سيتم إجراء تحقيقات شاملة للأسباب التي أدت إلى تحطم الطائرة، وسوف نقوم بكل ما يلزم لدعم أسر الضحايا”.